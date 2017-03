Bebé de 2 años revoluciona las redes sociales por su sorprendente parecido con Ed Sheeran

Isla Watson, una bebé de dos años de edad, que vive en la ciudad de Exeter en Gran Bretaña ha convulsionado las redes sociales por su parecido con el famoso cantante Ed Sheeran.

La similitud física de la niña con el británico radica en la forma de los ojos, aunque no es tan pelirroja como él. Según indicó una tía a pequeña, a Isla le encanta la música de Sheeran y trata de cantar y bailar todos los temas del artista.

Why does this baby look more like Ed Sheeran than Ed Sheeran does? pic.twitter.com/3I50d7yQlh