¡Impresionante! Raphaël Guerreiro se lució en entrenamiento del Borussia Dortmund con golazo nunca antes visto en el equipo

El portugués Raphaël Guerreiro causó impresión durante el entrenamiento de equipo anotando un gol con una maniobra nunca antes vista en el Borussia Dortmund.

Luego de recibir un pase al centro desde uno de los laterales, el portugués saltó cerca del punto penal y al girar en el aire impactó de taco la pelota, la cual tomó gran velocidad y se colocó en ángulo izquierdo del arquero.

😲 WAS FÜR EIN TOR! @RaphGuerreiro ist zurück! // WHAT A GOAL! Raphaël Guerreiro is back 💪 pic.twitter.com/0QZtMoKXC8