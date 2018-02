Inauguran mural en Perú de las víctimas de abusos del expresidente Alberto Fujimori en rechazo a su indulto

Este viernes en Lima fue inaugurado un mural con los retratos de las víctimas de los abusos a los derechos humanos por los que fue condenado el expresidente peruano Alberto Fujimori en 2009, en motivo de protesta contra el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Al acto de inauguración asistieron los familiares de las víctimas y según como indicó a la agencia de noticias Efe la directora ejecutiva de la organización Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro, el mural fue puesto en el Memorial El Ojo que Llora, luego de recorrer varios puntos en Lima para recoger mensajes de apoyo.

"Lo que queríamos era que las personas dejen un mensaje de memoria, para que no se olvide, porque las víctimas tienen derecho a justicia, tienen derecho a reparación y si no hay memoria no podemos garantizar la no repetición", afirmó Navarro.

El Memorial El Ojo que Llora es un espacio que ha sido destinado para honrar y preservar la memoria de las víctimas del conflicto armado interno que sufrió en Perú entre 1980 y el año 2000, según como señala su página web.

Vea también: Juez de la Corte Suprema de Brasil rechazó recurso del expresidente Luis Inácio Lula da Silva para evitar ir a prisión

Amnistía Internacional considera que el indulto otorgado por PPK al expresidente Fujimori es un “retroceso en la lucha contra la impunidad”.

"Hemos hecho este evento, recogiendo firmas en distintos puntos de la ciudad, para que con los mensajes que deje la gente no se olviden a las víctimas del conflicto armado interno y no se olviden especialmente a las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta, y de Pativilca", agregó.

Fujimori fue condenado en el 2009 a 25 años de cárcel por el genocidio de 15 personas en de Barrios Altos en 1991, además de la muerte de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en 1992, hechos perpetrados por el grupo militar encubierto Colina.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se pronunció contra el indulto otorgado a Fujimori, llamó al Estado peruano para revisar el caso el próximo 2 de marzo, en el marco de su periodo 167 de sesiones y audiencias, el cual será celebrado en Bogotá, Colombia.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24