¡Inesperado ataque! Vea el momento de pánico que vivió Adele en medio de una presentación en Australia

La cantante británica Adele que se encuentra en su gira por Australia y Nueva Zelanda, resultó siendo la víctima de un pequeño intruso que se coló en el escenario durante su presentación en Brisbane.

Adele pasó por un divertido momento de tensión sobre el escenario debido a que un entrometido mosquito quiso acercarse a la artista.

VEA TAMBIÉN - ¡Paulina Vega de infarto! El ‘topless’ de la ex Miss Universo colombiana que sorprendió a sus seguidores

Adele en medio de risas y una evidente cara de pánico trató de ahuyentar al insecto con sus manos y bromeando aseguró que el mosquito "¡estaba chupando mi sangre, estaba succionando mi sangre!".

Corriendo y gritando por el escenario, Adele le ofreció un momento de comedia al público que disfrutaba de su concierto en Brisbane y con el que pareció disculparse al decir “lo siento, no soy australiana, no me gustan los mosquitos”.

Adele freaking out because a mosquito was on her is hilarious 😂 #AdeleLive2017 pic.twitter.com/Vqz6cd2f4f — Adele Union (@AdeleUnion) 6 de marzo de 2017

Redacción NTN24