¡Insólito! Justin Bieber se olvida de la letra de ‘Despacito’ en pleno concierto en Nueva York

Un hecho sin precedentes ocurrió durante el concierto en un local de Nueva York, cuando al cantante canadiense Justin Bieber, en medio de su presentación, increíblemente se le olvidó la letra de su éxito más reciente, ‘Despacito’ , la cual interpreta junto al puerto riqueño Luis Fonsi y el reggaetonero Daddy Yankee.

Bieber, cambió uno de los estribillos de la canción cuando en vez de cantar “nos vamos pegando, poquito a poquito”, exclamó “nos vamos pegando, deje de fumar cigarrillos”, la segunda parte en inglés, ya que al haber cantado la versión original en español se le dificultaba la correcta pronunciación de la letra.

“I don’t know the words so I say poquito, I don’t kown the words so I say Doritos”, fue una de las tantas frase que dijo Justin. Acá el momento del particular olvido:

YouTube / Vicentaa

Redacción NTN24

