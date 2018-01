Intercambio: Alexis Sánchez será nuevo jugador del Manchester United y Henrikh Mkhitaryan fichará con el Arsenal

La estrella chilena del Arsenal Alexis Sánchez fichó oficialmente por el Mánchester United en una operación que implica uun intercambio con el mediapunta armenio Henrikh Mkhitaryan, anunciaron este lunes ambos clubes, que no precisaron la duración de los contratos.

"Mánchester United está encantado de anunciar la firma de Alexis Sánchez del Arsenal en un acuerdo que supone que el centrocampista armenio Henrikh Mkhitaryan tome el camino en dirección opuesta", informaron los "Diablos Rojos" en su página web.

"Estoy entusiasmado por unirme al club más grande del mundo", declaró el jugador de "La Roja" en el mismo comunicado.

"La oportunidad de jugar en este histórico estadio y de trabajar con José Mourinho era algo que no podía dejar escapar", añadió el tocopillano para justificar su traspaso a Old Trafford.

"Estoy muy orgulloso de ser el primer chileno en jugar para el primer equipo del United y espero poder demostrar a todos nuestros fans en el mundo por qué el club quería que viniese", añadió el jugador, que ya publicó en las redes sociales un video en el que se le vé vestido con la camiseta del United en el césped de Old Trafford.

Alexis Sánchez también tuvo un recuerdo para su antiguo club y sus aficionados: "He pasado tres años y medio maravillosos en el Arsenal y me llevo recuerdos muy positivos de ese gran club y de sus hinchas".

El técnico del United José Mourinho destacó que "Alexis es uno de los mejores delanteros del mundo y completará nuestra delantera, joven y de mucho talento", reseñó AFP.

A natural on the pitch AND in front of the cameras! #Alexis7 pic.twitter.com/xRprFt6YAQ