Intérprete italo-venezolano Yordano desmintió rumor de su muerte

El interprete, musico y compositor Giordano Di Marzo mejor conocido como Yordano, desmitió este sábado el rumor sobre su muerte a través de las redes sociales.

El artista italo-venezolano indicó que fue hackeada su cuenta de la red social Twitter donde publicaron detalles sobre su presunto fallecimiento.

"Despertandome esta mañana con la noticia de que me mataron y no me morí, me hackearon la cuenta pero estoy bien. agradecido por la solidaridad que han mostrado con esta situación". dijo Yornado a través de un video difundido en la red social Instagram.

dfdf Estoy vivo, estamos vivos. Que no nos distraigan: nos queda mucho por cantar y sé que lo haremos juntos, en nuestro país y en Libertad!! Una publicación compartida de Yordano Di Marzo (@yordanodimarzo) el 8 de Jul de 2017 a la(s) 7:45 PDT



Redacción NTN24 Venezuela



Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve