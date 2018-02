La ministra penitenciaria, Iris Varela, cargó en la madrugada de este viernes contra los emigrantes y el éxodo de venezolanos.

Varela al igual que el presidente Nicolás Maduro, desestimó la cifra de desplazados que maneja la comunidad internacional.

"La mayoría de los que se están yendo son los frustrados de las guarimbas, ojalá que no regresen más nunca (...) el venezolano que ama la patria de aquí no se va hermano, así que el que se va no hace falta, por mí que se vayan todos esos bichos", expresó Varela.

Vea también: Más de 100.000 venezolanos han solicitado asilo en el extranjero, según Acnur

La ministra indicó que al menos 1.157 extranjeros sentenciados o procesados ante la Justicia están recluidos en las cárceles del país y que el total de foráneos es mayor si se incluyen los que están detenidos pero no enjuiciados.

Iris Varela: "La mayoría de los que se están yendo son los frustrados de las guarimbas, ojalá que no regresen más nunca" https://t.co/W5miGLWq8S pic.twitter.com/qvoaG7uthd — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 16 de febrero de 2018

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve