Iris Varela sobre tuit de Rafael Ramírez: “No me gustó nada porque yo sé de donde viene él”

La constituyente Iris Varela reaccionó al extraño tuit que envió el embajador ante la ONU, Rafael Ramírez que causó revuelo dentro de las filas rojas. En entrevista concedida a VTV sostuvo: “No me gustó para nada porque yo sé de donde viene y que es lo que ha hecho en todo el proceso revolucionario, entonces que él salga a decir, yo advertí, yo dije (…)”.

Evidentemente molesta, la exministra de Asuntos Penitenciarios dijo que Ramírez parece estar buscando ser reseñado en medios opositores. “Está buscando un titular, está ejerciendo un cargo diplomático o se está dejando utilizar porque en ingenuos a estas alturas no creo”, dijo durante el programa Con Amorín trasmitido el pasado lunes.

En ese sentido, extendió un llamado a los revolucionarios a revisar “cuáles son las declaraciones que van a dar, porque sé que centimetraje de prensa no les hace falta”.



El tuit de Ramírez:

Quien me ataque a mi debe pensar un poquito, solo un poco, porqué Chávez me tuvo 12 años a su lado. Pero, ademas, cundo estaba muriendo solo llamo a cuatro y YO estaba allí. Así es que ningún advenedizo me puede venir con cuentos a mi. Viva Chávez! Venceremos! pic.twitter.com/pIbL1PZqJP