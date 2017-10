Italia vs. Suecia: el duelo más atractivo de los cruces del repechaje europeo al mundial de Rusia 2018

Italia se jugará su presencia en el Mundial de Rusia 2018 frente a Suecia, siendo el partido más atractivo de la repesca europea para la cita orbital que se sorteó este martes en Zúrich (Suiza).

Suecia era uno de los rivales, en principio, más potentes a los que se podía enfrentar el equipo de Giampiero Ventura. Quedó segundo de su grupo tras Francia y por delante de Holanda y ha sido la selección más goleadora entre las que han acudido a la repesca europea (26 tantos en la fase de clasificación).

Los otros cruces serán Suiza vs. Irlanda del norte, Croacia vs. Grecia y Dinamarca vs. República de Irlanda.

El sorteo, conducido por la presentadora mexicana Vanessa Huppenkothen junto al exinternacional español Fernando Hierro, que jugó tres fases finales mundialistas y extrajo las bolas de los dos bombos, contó con cabezas de serie (Suiza, Croacia, Dinamarca e Italia) de acuerdo a la clasificación FIFA, pero tal condición no les otorgaba obligatoriamente la vuelta en su cancha.

El resto de emparejamientos enfrentó a Irlanda del Norte con Suiza, las selecciones con mejor coeficiente FIFA de los dos bombos. A la selección croata de Modric y Rakitic ante Grecia, uno de los rivales que peor se le ha dado históricamente (una victoria y tres empates en seis enfrentamientos). Dinamarca contra Irlanda completa la repesca.

Los partidos de ida se jugarán entre el 9 y el 11 de noviembre y los de vuelta del 12 al 14 del mismo mes.

