J Balvin destaca el alcance de las plataformas digitales para la globalización de la música latina

El reguetonero colombiano J Balvin, que se presenta este sábado en la noche en Puerto Rico, dijo que las plataformas digitales son una "herramienta increíble" para lograr que sus canciones se escuchen por millones de personas en cualquier parte del mundo.

El artista está considerado ya para algunos como una de las máximas figuras de la música latina y sus temas y álbumes se pueden encontrar en plataformas como Spotify, iTunes, Google Drive, Deezer y Pandora.

Específicamente en Spotify, J Balvin cuenta con al menos 11 millones de radioyentes al mes, mientras que en iTunes, su disco más reciente, "Energía", está en el tercer puesto en la lista latino, y su tema "Safari", que grabó junto a Pharrell Williams, BIA y Sky está en la undécima posición entre los temas latinos más sonados.

Y para este joven cantante, quien en 2016 fue el artista latino más buscado en Spotify, "y esperemos seguir este año", estas plataformas son "una herramienta que ha permitido que la música se globalice y llegue más rápido" a sus seguidores".

"Tenemos reportes que mi música se ha escuchado de polo a polo", resaltó José Álvaro Osorio Balvin, de 31 años, y quien ya ha logrado colaboraciones con otros grandes artistas, como Justin Bieber, David Guetta, Pitbull, Daddy Yankee, Nicky Jam, así como otros destacados reguetoneros puertorriqueños y colombianos.

El impacto musical de J Balvin se ha impuesto y, como ejemplo, recientemente fue honrado con un récord mundial guinness por la mayor duración en el primer lugar de las listas de Hot Latin Songs por un artista solista por su éxito "Ginza", por 22 semanas.

LE PUEDE INTERESAR --> J Balvin se junta a Pitbull y a Camila Cabello para hacer una de las canciones de la película ‘Rápido y Furioso 8’

El éxito, lanzado en 2015, como parte de su cuarto álbum "Energía", logró el primer lugar en la lista el 11 de octubre de 2015 donde se mantuvo en la primera posición hasta el 12 de marzo de 2016.

El vídeo de "Ginza", del mismo modo, rompió el récord de la mayor cantidad de visitas de un vídeo musical de algún artista latino en sus primeras 24 horas de publicación con más de dos millones de entradas.

También, el tema "Que raro", que grabó junto a su compatriota y colega Feid, ha sobrepasado los 8 millones de "streams" entre las plataformas Vevo/YouTube y Spotify.

J Balvin, igualmente se convirtió en el primer artista latino en recibir una certificación de diamante por la Asociación de la Industria Discográfica (RIAA) por vender más de 600.000 unidades digitales por sus canciones "6 AM", que grabó junto al reguetonero boricua Farruko, y "Ay vamos".

Las ventas de varias canciones y el álbum "Energía" de J Balvin le valieron el año pasado de siete nominaciones a los Premios Billboard a la Música Latina, mientras que en 2015 ganó tres galardones de estos: Latin Rhythm Songs Artista del Año, Solista Artista del Año, Debut y Canción "Latin Rhythm" del Año por "6 AM".

VEA TAMBIÉN --> ¡Cantante y bailarín! J Balvin lanza nueva canción con Bad Bunny y muestra sorprendente habilidad para el baile

"Todo es un agradecimiento a Dios. No me lo creo y así me lo disfruto más, sin creérmelo. Me preocupo más por el ser humano y a la música le damos cariño", recalcó Balvin, quien colecciona varios discos compactos, específicamente los de "underground", término a como se le conocían los álbumes de reguetón en sus inicios.

Balvin también cuenta con millones de seguidores en las redes sociales, específicamente 19 millones en Facebook, 15 millones en Instagram y 4,3 millones en Twitter, las cuales admitió que él mismo las dirige "para que sea un contacto directo" con sus admiradores.

Y así como reventó recientemente la 58 edición del Festival de la Canción de Viña del Mar en Chile, lo hará esta noche en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot, donde estará acompañado de los reguetoneros puertorriqueños Zion y Lennox, Cosculluela, Arcángel, D' La Ghetto y el trapero Bad Bunny y el dominicano Fuego.

"Yo lo que siento es una responsabilidad muy grande y súper agradecido por la oportunidad de estar aquí, que es uno de los más importantes de mi vida, porque es el templo del reguetón", dijo Balvin de su actuación en de este sábado.

"Súper agradecido de cómo estos artistas han querido acompañarme en esta noche tan importante para mí", agregó el ganador de un Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Urbana en la pasada edición por "Energía" y cinco conciertos vendidos en las ciudades de Amsterdam, Milán, Dietikon, Colonia y Londres.

Colaboración: EFE