J Balvin le pide a Gaby Espino que no lo niegue: “Tú eres mi novia, tú lo sabes”

El cantante Colombiano, José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, hizo un video a través de las redes sociales respondiendo a las declaraciones de la actriz venezolana, Gaby Espino, sobre su relación sentimental.

“No sé por qué Gaby Espino me está negando en los medios de comunicación. Tú eres mi novia, tú lo sabes, tú eres mi novia. No me niegues más”", expresó el intérprete de "Mi Gente" en la red social.

Semanas atrás ya se les había relacionado sentimentalmente a los artistas tras una serie de mensajes que el colombiano le ha dejado a la venezolana a través de su cuenta de Instagram. Luego de varios días la actriz se pronunció sobre esa relación afirmando “sólo es mi amigo”.

Para algunas personas, el video que publicó J Balvin se trata de una broma, ya que el artista es muy conocido por su sentido del humor.

🤣😂 Este vídeo de #JBalvin a #GabyEspino lo es todo hahahaha Una publicación compartida de Suelta la Sopa (@sueltalasopatv) el 20 de Oct de 2017 a la(s) 4:39 PDT

Redacción NTN24 Venezuela

