James Rodríguez explota contra prensa española tras divulgación de una supuesta declaración a Sport Bild sobre el Real Madrid

El jugador colombiano James Rodríguez no aguantó más calumnias en su contra y respondió en su cuenta de Twitter sobre la supuesta declaración que entregó al medio deportivo alemán Sport Bild en la que habría dicho: "el Bayern Múnich es tan grande como el Real Madrid, incluso más" y que fue divulgado por la prensa española.

“Esto es mentira, no he dicho esto, respeto total por el Madrid! por favor déjenme tranquilo, ya me he ido de España, gracias”, expresó el futbolista en su red social.

Esto es mentira, no he dicho esto, respeto total por el Madrid! por favor déjenme tranquilo, ya me he ido de España, gracias. 👍🏼 https://t.co/cLF6J0NM40 — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 26 de julio de 2017

VEA TAMBIÉN: Cindy Gómez: la colombo-canadiense que interpreta el himno del equipo alemán Bayern Múnich en 12 idiomas

El nuevo jugador del Bayern Múnich respondió citando el tuit de la cuenta El Chiringuito Latino, una cuenta vinculada con el medio español El Chiringuito TV, pero decidieron borrarlo y publicar lo siguiente: “James Rodríguez desmiente las declaraciones que firma 'Sport Bild': ''El Bayern es tan grande como el Madrid, o más''.

James Rodríguez desmiente las declaraciones que firma 'Sport Bild': ''El Bayern es tan grande como el Madrid, o más''. pic.twitter.com/6yP4cB2OIK — ChiringuitoLatino (@chirilatino) 26 de julio de 2017

Ahora, se espera que la revista Sport Bild se pronuncie y aclare si el jugador hizo o no la polémica declaración.

James llegó hace dos meses a Alemania para jugar con el Bayern Múnich cedido del Real Madrid por las próximas dos temporadas.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24