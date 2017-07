Jay Z confiesa que su matrimonio con Beyoncé no estuvo basado “100 % en la honestidad”

El rapero estadounidense Jay Z confesó, en un video para promocionar su más reciente álbum ‘4:44’, que su matrimonio con la cantante Beyoncé no estuvo basado “al 100 % en la honestidad”.

"Esta es mi vida real. Acabé en este sitio, construimos una enorme y preciosa relación, pero no estaba basada al 100% en la honestidad y empezó a agrietarse. Empezaron a pasar cosas y el público podía verlas. Llegamos a un punto en que nos dijimos: 'está bien, acabemos con esto y empecemos desde el principio'. Es lo más duro que he hecho jamás", aseguró Jay Z.

Además, el rapero narró en el video titulado ‘Footnotes for 4:44’ que uno de los momentos más complicados que pasó fue durante unas vacaciones, cuando se sorprendió al verse sufriendo porque su pareja quería dejarlo.

"Estaba en un barco y la estaba pasando súper bien. Tenía el sentimiento de que todo iba genial, pero luego ella dijo que se tenía que ir. Me dejó roto. 'Ni siquiera me siento así. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? ¿De verdad he dicho... no te vayas?'", afirmó el también productor y empresario.

Jay Z confiesa en la canción que le da título a su más reciente disco, ‘4:44’, que le fue infiel a Beyoncé. También demuestra su arrepentimiento, le ofrece una disculpa y se pregunta cómo afectaría a sus hijos esta información en un futuro.

