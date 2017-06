Jefe del partido del presidente de Brasil en el Senado renuncia con críticas al Gobierno

El senador Renan Calheiros anunció este miércoles su renuncia al cargo de jefe del grupo en la Cámara Alta del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del presidente de Brasil, Michel Temer, y lo hizo con duras críticas al Gobierno y al propio mandatario.

Según reseña la agencia Reuters, Calheiros aseguró que no apoyará propuestas que perjudiquen a los trabajadores. "Yo no odio a Temer (…) Lo que no tolero es su cobardía al desmantelar el código laboral".

Añadió que las reformas impulsadas por Temer "solamente imponen sacrificios a los más pobres", que "sufrirán" con condiciones más duras para jubilarse o con nuevas leyes laborales que "favorecerán a los patrones".

Además, aseveró que si permaneciera al frente del grupo del PMDB en el Senado sería "como aceptar que el partido es ahora un departamento del Gobierno", al que acusó de promover "intrigas y provocaciones" contra quienes se oponen "a sus dictados", según indicó la agencia EFE.

El senador sostuvo que para hacer frente a la situación financiera por la que pasa el país, se requiere de un "plan económico de emergencia" y de unas reformas "que no sean destinadas a abolir los derechos conquistados a duras penas por la clase trabajadora".

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24