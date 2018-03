Jennifer López reveló que alguna vez un director le pidió que le mostrara sus pechos

La artista Jennifer López aseguró en una entrevista que al inicio de su carrera uno de los directores de las producciones en las que trabajó le pidió que le mostrara sus pechos.

"No he sido acosada de la misma forma en la que algunas mujeres lo han sido. ¿Pero un director me ha dicho alguna vez que me quitase la camiseta y le enseñase los pechos? Sí, me ha pasado. ¿Y lo hice? No.", dijo la artista.