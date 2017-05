J.K. Rowling se disculpa por la muerte del polémico profesor Snape en el final de Harry Potter

La escritora británica J.K. Rowling pidió disculpas el martes en Twitter por la muerte de uno de los personajes principales de su exitosa saga "Harry Potter", el profesor Severus Snape.

Desde hace unos años, Rowling conmemora el aniversario de la ficticia Batalla de Hogwarts, en la que Potter derrota finalmente al villano Voldemort y en la cual mueren varios personajes, disculpándose por el final de uno de ellos.

Este año se disculpó por Snape, que en la franquicia cinematográfica fue interpretado por el fallecido actor británico Alan Rickman, uno de los personajes más polémicos y complejos de la saga cuyas revelaciones tras ser herido de muerte son claves para que el joven mago Potter ponga fin al conflicto en el mundo mágico.

VEA TAMBIÉN → ¡Sí existe! La singular araña que se parece al sombrero seleccionador del mundo de Harry Potter

En la saga, que ha vendido millones de copias de los siete libros que la componen, la Batalla de Hogwarts ocurre el 2 de mayo de 1997.

"Bueno, aquí va. Por favor no empiecen guerras sobre esto, pero este año me gustaría disculparme por matar a (susurro)... Snape *corre a esconderse*", dijo Rowling en su cuenta de Twitter.

El año pasado la escritora se disculpó por la muerte de Remus Lupin, antiguo profesor de Harry y amigo de su padre, y en el 2015 por el final de Fred Weasley, uno de los gemelos amigos del joven mago.

OK, here it is. Please don't start flame wars over it, but this year I'd like to apologise for killing (whispers)... Snape. *runs for cover*