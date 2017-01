John Kerry se suma a la marcha de las mujeres en Washington acompañado de su perro labrador

En medio de las multitudinarias marchas de mujeres que se han venido desarrollado este sábado en Washington, un día después de la posesión de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, el exsecretario de Estado, John Kerry, hizo presencia acompañado de su perro labrador.

El ex diplomático atravesó las calles de la capital estadounidense junto a su mascota, mientras la gente lo ovacionaba y cantaba “¡Gracias John!”.

Kerry es el único miembro del gabinete del gobierno Obama que ha sido visto en las manifestaciones. Sin embargo, la ex candidata demócrata Hillary Clinton a través de su cuenta de twitter manifestó su apoyo hacia las marchas y agradeció a las mujeres que salieron a defender sus valores, finalizando su mensaje con la frase representativa “juntos somos más fuertes”.

Thanks for standing, speaking & marching for our values @womensmarch. Important as ever. I truly believe we're always Stronger Together.