Jorge Rodríguez declara que el gobierno seguirá en la mesa de diálogo aunque la oposición diga que no se sentará

Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, declaró que el gobierno no se levantará del diálogo pese a que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) afirmó que no se sentaría a dialogar si no se cumplen los acuerdos, entre los que se encuentra la liberación de los presos políticos.

“Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa. Insistiremos y mantendremos este proceso de diálogo que es lo que el pueblo quiere (…) Ayer conversé con el Monseñor Celli y nos deseó una Feliz Navidad”, dijo desde La Pastora, en Caracas, durante una entrega de juguetes.

Acusó a la oposición de que el diálogo no funcione por varias razones: “La primera es la profunda división que ocurre en el seno de la dirigencia opositora… Esa división se expresa en que no se han podido poner de acuerdo acerca de cómo van a participar en el diálogo… La segunda es que hay un sector de la dirigencia que está profundamente comprometido con la violencia…No se lo vamos a permitir. No la permitimos en 2016 y mucho menos en 2017 cuando ya se vislumbra un panorama de recuperación económica”, dijo.

Redacción NTN24 Venezuela

