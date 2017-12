Joven Sahar Tabar aclaró que no se operó para parecerse a Angelina Jolie

La joven Sahar Tabar, de origen iraní con 19 años, dijo que no es cierto que se sometió a por menos 50 cirugías plásticas para parecerse a la estrella de Hollywood Angelina Jolie, y que no quiere parecerse a la actriz, ni a la protagonista de la película ‘El cadáver de la novia’, según reporta el portal Sputnik.

“Ahora puedo ver que tengo algo en común con ellas, pero yo misma soy mi musa y parecerme a alguien no es mi objetivo”, expresó Tabar a ese medio.

Una publicación compartida por سحرتبر...!👾✌🏻 (@sahartabar_afficilalll) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 3:09 PST

Explicó que se ve así debido a “Photoshop y maquillaje. Cada vez que publico una foto, hago que mi cara sea más divertida y graciosa. Es una forma de autoexpresión, una especie de arte. Mis fans saben que esta no es mi cara real”.

Una publicación compartida por سحرتبر...!👾✌🏻 (@sahartabar_afficilalll) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 8:04 PST

Además, sostuvo que no se ha practicado 50 cirugías: "Me he operado la nariz, me he aumentado los labios y también me hice una liposucción. No veo nada terrible en las operaciones. Muchas personas se hacen este tipo de procedimientos en todo el planeta", afirmó.

Una publicación compartida por سحرتبر...!👾✌🏻 (@sahartabar_afficilalll) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 1:50 PST

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24