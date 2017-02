Juan Andrés Mejía: “Voluntad Popular está capacitada” para proceso de renovación de partidos

El partido Voluntad Popular en la voz del dirigente nacional Juan Andrés Mejía rechazó la convocatoria al proceso de renovación de partidos en Venezuela, hecha por el Consejo Nacional Electoral en días pasados.

Vea también: CNE anuncia que proceso de renovación de partidos será del 18 de febrero hasta el 23 de abril

En ese sentido aseguró que la tolda naranja “está lista y capacitada” para participar en el proceso, sin embargo, destacó que no aceptarán chantajes “y no vamos a permitir que se hable de democracia pero que se practique la dictadura”. En ese sentido, aseguró que no permitirán el cierre de puntos mientras haya personas en las colas.

Durante una rueda de prensa ofrecida en Caracas, el también diputado criticó que el ente comicial fijara para el fin de semana correspondiente al asueto de Carnaval como una de las fechas para la realización de este proceso obligatorio para 59 organizaciones con fines políticos que no participaron en los dos últimos procesos electorales o que no alcanzaron una votación equivalente a 1% de los sufragios emitidos en dichos comicios.

Relacionado: Capriles considera renovación de partidos como una nueva “traba” del CNE

El proceso de renovación de nóminas de las organizaciones será desde el sábado 18 de febrero hasta el 23 de abril, el CNE dispondrá de 390 puntos que trabajarán siete horas diarias y que contarán con la plataforma de autenticación biométrica para permitir la validación de las y los militantes.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve