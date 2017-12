Juan Pablo Guanipa deja abierta posibilidad de presentarse ante el Ministerio Público

El exgobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, restó importancia a los señalamientos de la Fiscalía General de la República, que lo vinculan con hechos violentos, sin embargo no descarta presentarse ante el organismo.

Guanipa sostuvo que Tarek William Saab no tiene moral para enjuiciar a ningún venezolano, sin embargo, consultará con sus abogados. “Yo no tengo ningún problema en asistir. Aunque desconozca a esa gente, cuando uno tiene la conciencia tranquila yo puedo asistir y decir lo que pienso, pero no tengo ninguna disposición de asumir una actitud de una persona que es ilegítimamente fiscal”, expresó en una entrevista para Unión Radio

La Fiscalía informó este martes que investigará al dirigente opositor por instigación a la violencia durante las manifestaciones antigubernamentales en la entidad entre los meses de abril y julio.

Relacionado: Ministerio Público investigará a Juan Pablo Guanipa por presuntos crímenes de odio

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve