Jugadores del Lazio rindieron homenaje a Ana Frank luego del episodio protagonizado por sus hinchas el pasado domingo

Durante el calentamiento previo al partido contra Bologna este miércoles, los jugadores del club de fútbol italiano SS Lazio salieron al campo vistiendo camisetas que tenían estampado el rostro de la escritora judía Ana Frank, acompañada de la frase “No al antisemitismo”.

El homenaje se dio luego de que el pasado domingo los ultras del club, en el último duelo de la liga italiana, contra el Cagliari, dejaron en el Estadio Olímpico calcomanías en la que la fallecida escritora judía Ana Frank vestía la camiseta de la Roma, su rival histórico.

Esas pegatinas, junto a otros escritos racistas y antisemitas, fueron pegadas en los baños y en las cristaleras del fondo sur del coliseo romano para ofender a los rivales de la ciudad.

Las autoridades italianas mantienen una investigación sobre el hecho. Por su parte, la presidenta de la comunidad judía en Roma, Ruth Durghello, señaló “Esta no es una tribuna popular, esto no es fútbol, esto no es deporte. Dejad el antisemitismo fuera de los estadios”.

La joven escribió el Diario, entre junio de 1942 y agosto de 1944, mientras permanecía escondida de los nazis junto a su familia en una casa de Amsterdam, hasta ser descubierta y deportada al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde murió de tifus en 1945, reseñó EFE.

Redacción NTN24