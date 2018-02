Julio Borges desmiente declaraciones de Tibisay Lucena: “En República Dominicana no se llegó a ningún acuerdo”

El diputado y representante del diálogo por la oposición, Julio Borges, desmintió las declaraciones de la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, quien dictó los puntos “discutidos” en República Dominicana establecidos, según explicó, en el cronograma electoral.

“Tibisay Lucena, usted miente, en República Dominicana no se llegó a ningún acuerdo. Las elecciones que está montando en complicidad con el Gobierno son un fraude a Venezuela”, escribió el diputado en su cuenta en la red social Twitter.

El también dirigente de Primero Justicia reiteró que pese a las presiones internas y externas "se negó" a firmar el documento que presentó la bancada oficialista, porque a su juicio, el escrito no establecía las condiciones para unas elecciones libres y democráticas. “No permití un acuerdo donde las garantías para que el pueblo eligiera fueran vulneradas”.

“Señora Lucena, los venezolanos tenemos derecho a todas las garantías, no a migajas. Lamentablemente el Gobierno cerró la puerta a la participación, no podemos participar en un proceso donde el pueblo no va a elegir, sino a convalidar un fraude”, aseveró.

Durante una alusión transmitida por el canal del estado VTV, la rectora dijo que solicitó acompañamiento electoral a la secretaría de la Organización de Naciones Unidas, (ONU), petición que el ente internacional dijo que no ha recibido.

“Una observación internacional unilateral no es observación internacional. Creen que pueden engañar a Venezuela y el mundo, pero se equivocan y están acorralados en su trampa”, explicó Borges.

En este sentido, el parlamentario reiteró las exigencias para las elecciones presidenciales que se tiene previsto que se realice el próximo 22 de abril del año en curso.

Elecciones libres en el marco de la Constitución venezolana y con una fecha viable Libre participación, sin presos políticos ni inhabilitados Condiciones para que venezolanos en el exterior puedan votar Observación internacional profesional

“No aceptamos una convocatoria donde la fecha fue impuesta, la observación internacional no está garantizada, los venezolanos en el exterior no podrán participar, y donde el chantaje y la amenaza al pueblo es la norma”, insistió.

El ex presidente del Parlamento venezolano también precisó que seguirá en la lucha por el país hasta lograr la libertad y restaurar la democracia.

Por su parte, la presidenta del CNE aseguró que 6 de los 11 puntos establecidos en el documento que el oficialismo firmó y la oposición rechazó durante el diálogo tienen que ver con "garantías electorales".

Lucena remarcó que esas "garantías" estarán presentes en los comicios de abril, donde la oposición no se ha pronunciado para decir si participará o no en los comicios, sin embargo consideran el proceso "fraudulento".

Ante ello, el CNE recordó que el martes 20 de febrero cierra el Registro Electoral (RE) de cara a las presidenciales, mientras que en el extranjero se mantendrá abierto por cinco días más.

