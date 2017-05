Julio Borges invoca artículo 350: "Ante el anuncio de Tibisay Lucena mañana todos a la calle según lo establecido en la Constitución"

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, afirmó vía Twitter que "ante el anuncio de Tibisay Lucena mañana todos a la calle según lo establecido en la Constitución: Artículo 333 y 350".

"El año pasado también anunció Tibisay Lucena unas elecciones que debían ser hoy. ¿Por qué deberíamos creen en ella si trabaja al servicio de Nicolás Maduro? Es un anuncio hecho para dividir y distraer", afirmó.

"Este Consejo Nacional Electoral (CNE) es el responsable de la violencia en el país", dijo.

"El debate para la Constituyente, no existe, no es válido y no existe para nosotros" declaró, al ratificar que no aceptarán decisiones que no estén refrendadas por el voto de los venezolanos.

Ante el anuncio de Tibisay Lucena mañana todos a la Calle según lo establecido en la Constitución: Artículo 333 y 350 pic.twitter.com/fDtnXgv8ci — Julio Borges (@JulioBorges) 24 de mayo de 2017

Redacción NTN24 Venezuela

