Julio Borges y el presidente del PE piden a gobiernos europeos sanciones contra Maduro

El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, se mostraron este miércoles partidarios de que la Unión Europea (UE) imponga sanciones al régimen de Nicolás Maduro como ya llevó a cabo EEUU.

Borges y Tajani mantuvieron un encuentro en la sede de la Eurocámara, tras la cual el presidente del PE anunció a los periodistas que enviará una carta a sus homólogos de la Comisión y el Consejo, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, respectivamente, para "explorar" la posibilidad de sanciones.



La opción de medidas coercitivas contra Venezuela ya estaba prevista en la resolución aprobada en abril por la Eurocámara, donde se exigía tanto el fin de la violencia en el país como el respeto a los poderes de la Asamblea Nacional, y se pedía un calendario electoral.



"Hay que ser realistas. Los intentos de mediación no han dado los resultados esperados, el proceso está estancado y la situación empeora cada día. Hay que evaluar otras soluciones concretas. En esa línea, por ejemplo, EEUU ha decidido imponer un paquete de sanciones", señaló Tajani.



El presidente de la Eurocámara dijo que "no es injerencia defender en todo el mundo los derechos humanos y la democracia", que destacó, "no tienen fronteras".



Tajani comunicó igualmente a Borges la reiterada voluntad del PE de enviar una misión sobre el terreno a Venezuela que, dijo, "podría ser conjunta con otros actores internacionales como el Vaticano, que también está muy comprometido".

Borges dijo que una misión de la Eurocámara "sería muy bienvenida al país para comprobar la situación de emergencia humanitaria terrible (...) con gente muriendo de hambre, represión y vulneración de los derechos humanos".



"Solo con ayuda internacional podemos lograr que esta situación termine", defendió el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, que agradeció la "solidaridad" europea.

Redacción NTN24 Venezuela

