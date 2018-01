"Junior me pidió ayuda, me decía que se estaba ahogando pero estaba lejos": El espeluznante testimonio de un balsero venezolano que sobrevivió al naufragio hacia Curazao

Uno de los sobrevivientes del naufragio que dejó al menos cuatro muertos en las costas de Curazao, narró el momento cuando la lancha en la que viajaban fue impactada por una ola llegando a la isla.

"Pasó una tragedia. Ibamos llegando a Curazao, el capitán no supo entrar bien y una ola entró a la lancha y se hundió. Todos tuvimos que nadar, estabamos muy lejos de la orilla. Yo como pude llegué primero y nos subimos, llevamos golpes. Junior se fue y me dejó solo, me pidió ayuda pero estaba lejos... se murió un poco de gente", relató uno de los balseros venezolanos en un audio publicado por el portal El Ají.

Hasta los momentos se han encontrado cuatro cuerpos, mientras las autoridades de Curazao han confirmado 16 sobrevivientes.

Redacción NTN24 Venezuela

