Justicia chilena condena a 26 años de cárcel a agresor que sacó los ojos de su expareja en caso de violencia intrafamiliar

Un año después del ataque en el que le arrancaron los ojos a la chilena Nabila Riffo, la justicia condenó este martes a 26 años de prisión a su ex pareja, en un caso de violencia intrafamiliar que conmocionó al país.

Tres magistrados del tribunal de la ciudad de Coyhaique (1.650 km al sur de Santiago) condenaron a Mauricio Ortega a dos penas de 12 años y 180 días de cárcel por "feminicidio frustrado en un contexto de violencia intrafamiliar" y "lesiones graves y gravísimas en grado de consumado" contra Nabila Rifo.

Asimismo, Ortega deberá pasar 540 días de cárcel por el delito de "violación de morada" ocurrido en junio de 2015, cuando ingresó a la casa de Nabila tras quebrar la puerta de ingreso con un hacha, en otro episodio de violencia anterior.

Tras cumplir con estas tres condenas, Ortega no podrá acercarse a la víctima por dos años, agregó el fallo.

"Hoy se hizo justicia con Nabila Rifo. Es fundamental que el país defienda a mujeres de la violencia y diga con fuerza #ChileSinFemicidios", dijo la presidenta Michele Bachelet en su cuenta Twitter.

El caso salió a la luz luego que Nabila Rifo, de 28 años, fuera encontrada en una calle de Coyhaique inconsciente y con lesiones en la cabeza y sin ojos por unos transeúntes que alertaron a la policía.

VEA TAMBIÉN → Corte suprema de Brasil decide liberar a exjefe de gabinete del expresidente Lula da Silva quien había sido condenado por caso Lava Jato

El hecho se produjo durante una fiesta en la vivienda de la pareja el 14 de mayo de 2016. Tras salir del domicilio familiar tras un episodio de violencia, Ortega la golpeó en la calle tres veces con una piedra en la cabeza.

"Me hice la muerta para que no me siguiera pegando", dijo Rifo en el juicio el pasado marzo.

"Para mí era un infierno lo que me estaba pasando", aseveró en su declaración la mujer, padre de dos de sus cuatro hijos.

Rifo estuvo varios días inconsciente en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte y ha quedado totalmente ciega.

Mauricio Ortega fue detenido días después por la policía, quedando en prisión preventiva como principal sospechoso del ataque.

La defensa del imputado, cuya familia ha criticado el fallo, puede apelar.

Colaboración AFP