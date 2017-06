Katy Perry batió un nuevo récord al ser la artista con más seguidores en la red social Twitter

Con más de 100 millones de seguidores, Katy Perry es la artista con más seguidores en la red social de Twitter, la estrella estadounidense bate así un récord jamás visto.

A través de un tuit la red social felicitó a la cantante por su logro, además para reconocer su esfuerzo, su carrera musical y el logro que ha cumplido, Twitter dedicó un video mostrando la trayectoria de la cantante en la red, haciendo alusión a cada uno de los momentos importantes que aportaron a llegar a batir este récord.

Today, we #WITNESS history. Congratulations @katyperry , the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2

Recientemente la cantante lanzó su cuarto álbum ‘Witness’ y se prepara para realizar una gira mundial para promocionarlo, además, grabó su vida en directo por al menos 96 horas, en donde compartió con sus fans y los invitó a convivir unos días con ella.

La cantante agradeció a la red social por hacerle este homenaje y por el logro cumplido a través de su twitter.

Thank you, @Twitter, for always giving me an opportunity to have a voice! #LoveKaty https://t.co/Lpc1DSk4Kw