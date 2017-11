¿Vetada? Katy Perry no podrá presentarse en China porque el Gobierno le negó el visado

La cantante estadounidense Katy Perry no podrá presentarse en el desfile anual de la firma de lencería Victoria’s Secret que tendrá lugar en Shanghái, China. El Gobierno del país asiático no concedió el visado a la artista, según reveló el diario The New York Post.

“Le llegó una notificación en la que se afirmaba claramente que recibiría el visado para poder actuar en el show de Victoria's Secret en Shanghái, pero poco después el Gobierno chino cambió de opinión y se la han cancelado”, publicó un informante al periódico estadounidense.

La misma fuente agregó que “cada vez que un artista solicita la entrada en el país para actuar, las autoridades revisan videos, publicaciones en las redes sociales y recortes de prensa para comprobar que no hayan hecho nada ofensivo para el país o que su espectáculo no contenga mensajes subversivos”.

Perry ofreció un concierto durante 2015 en la ciudad de Taipéi, capital del disputado territorio de Taiwán. Durante su presentación, lució un vestido con girasoles, flor que simboliza las ansias de independencia de una parte de la población.

Otros medios informaron que Victoria’s Secret no contará con tres modelos rusas y una ucraniana en su desfile, pues también les negaron el visado.

Harry Styles, exintegrante de la banda One Direction, estará encargado de cantar en el desfile de la firma de lencería.

Redacción NTN24

