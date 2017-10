Katy Perry sorprendió a unos novios llegando a su boda sin ser invitada

La cantante de pop Katy Perry sorprendió a una pareja de novios en la ciudad de San Luis, en Estados Unidos, presentándose en su recepción y bailando con ellos.

El fotógrafo Ray Prop explicó al St. Louis Magazine que había una fila de personas frente a los novios y “una mujer” y "una mujer con cabello corto rubio y una gorra de béisbol les preguntó: '¿Les importa si nos colamos en su fiesta?'", según reseña la agencia AFP.

Una de las invitadas a la recepción relató que Perry estuvo en el evento unos 15 minutos, bailó con los novios y se tomó ‘selfies’ con los invitados.

“Todos estaban en shock y felizmente sorprendidos”, señaló la invitada Amy Prada.

La artista estaba en la ciudad como parte de su tour ‘Witness’.

#VIDEO | @katyperry at a wedding in Saint Louis a couple of days ago pic.twitter.com/QPqcu3fzPK