Modelo estadounidense Kendall Jenner confesó que sufre de un trastorno obsesivo compulsivo

La modelo estadounidense Kendall Jenner confesó en una entrevista para la revista Harper’s Baazar que sufre de un trastorno obsesivo compulsivo.

“A veces me siento como una niña corriendo y haciendo el estúpido con mis amigos, pero otras veces solo quiero sentarme en mi casa, tomar un té y ver películas viejas como si tuviera 60 años”, aseguró Jenner.

La modelo narró que “he tenido que crecer bastante rápido y he tenido que lidiar con situaciones en las que la mayoría de los jóvenes de mi edad no están realmente preparados”. Jenner ha aparecido desde que era una niña en el reality familiar ‘Keeping Up With The Kardashian’.

“Tú me conoces y sabes cómo por el TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) me pueden superar las cosas más pequeñas. Si algo no funciona de la manera que lo planeé, me asusto”, agregó la modelo.

Jenner dijo que “tuve una infancia bastante normal. Fui a la escuela hasta el 10º grado, desde ahí tuve la educación en casa. Tampoco fui al baile de graduación, algo que me molestó mucho”.

Redacción NTN24

