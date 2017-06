Kendall y Kylie Jenner causan polémica por su nueva línea de camisetas de bandas de rock estilo 'vintage'

Kendal y Kyile Jenner al igual que sus hermanas las Kardashian siempre han estado en el ojo mediático por su belleza y sus famosas controversias en las redes, en este caso fueron fuertemente criticadas por una línea de camisetas 'vintage', en donde su cara está estampada sobre el nombre de bandas como Pink Floyd, The Doors, Metalica y hasta del fallecido rapero Tupac.

La venta de las prendas ha generado indignación en los seguidores de estas famosas bandas de rock, debido a que aseguran que una camiseta de este tipo no se puede considerar ‘vintage’ y son un irrespeto para las bandas y sus fanáticos.

A pesar de la controversia que generó la nueva línea limitada de estas camisetas, actualmente los tres modelos diseñados por las hermanas Jenner y con un precio de 125 dólares cada una, están a punto de agotarse.

Se me hace una completa falta de respeto, no porque me encante la música, sino porque son ídolos, muchos ya fallecidos, gracias @KylieJenner pic.twitter.com/aHVtyGNZPM

Por su parte Sharon Osbourne, exesposa de Ozzy Osbourne, también resaltó su inconformismo con fuertes palabras en su Twitter: "Chicas, no han ganado el derecho a poner su cara con iconos musicales. Atenganse a lo que saben... brillo de labios".

Girls, you haven’t earned the right to put your face with musical icons. Stick to what you know…lip gloss. pic.twitter.com/BhmuUVrDBn