Kevin Spacey es investigado por tercer ataque sexual en Londres, según agencia de prensa británica

Autoridades británicas investigan a un hombre por un tercer ataque sexual, y de acuerdo con la agencia de prensa británica PA el principal sospechoso es el actor estadounidense Kevin Spacey.

Cuando el actor de ‘House of Cards’ trabajaba como director artístico del teatro The Old Vic fue el momento en el cual sucedió el presunto ataque sexual. Este teatro anunció en noviembre que recibió 20 denuncias de ‘’conducta inapropiada’’ de Spacey.

Un portavoz de la policía anunció que el 13 de diciembre recibieron una información sobre un hombre que asaltó sexualmente a otro hombre (tercera víctima) en 2005, la agencia Press Association apuntó a Spacey.

Las otras dos presuntas víctimas afirmaron haber sido agredidas sexualmente en la ciudad de Londres en 2005 y 2008.

El dos veces ganador del Óscar y actor de la famosa película ‘’Belleza Americana’’ ha sido acusado de abusos sexuales y acercamientos indeseados por varios hombres en los últimos meses. El caso de Spacey se une al escándalo que ha tenido Hollywood por los supuestos abusos sexuales del productor de cine Harvey Weinstein.

