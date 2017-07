¿En malos pasos? Kim Kardashian es acusada por sus seguidores de consumir drogas tras publicar peculiar video en Snapchat

Kim Kardashian fue acusada por cibernautas de consumir drogas debido a un video que publicó en la red social Snapchat, en el cual se ven dos líneas blancas en la mesa de mármol al fondo de la habitación del hotel donde se encontraba.

De inmediato iniciaron las fuertes críticas a la empresaria, las supuestas marcas de droga se trasladaron a todas las redes sociales generando todo tipo de comentarios, pero los comentarios más fuertes especulaban que las líneas blancas se trataban de rastros de cocaína.

Kim sintió la necesidad de aclarar las acusaciones por medio de Twitter afirmando que "no me gustan los rumores de este tipo, así que lo terminaré muy rápidamente. Eso es azúcar del desastre que hicimos con los dulces de la tienda Dylan".

I do not play with rumors like this so I'm gonna shut it down real quick. That's sugar from our candy mess from dylan's candy shop https://t.co/oICdPQVi8d