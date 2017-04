Kim Kardashian pierde más de 100 mil seguidores en Instagram después de mostrar sus curvas al natural

Fotos del cuerpo de la famosa empresaria se filtraron en las redes sociales luego de la celebración del cumpleaños de su hermana Kourtney en las playas de México, la polémica que han causado estas imágenes en los medios es que dejan a exposición la cola de Kim sin ningún retoque de Photoshop.

Las fotos evidencian que la empresaria siempre ha ocultado la verdadera forma de su cuerpo, inmediatamente los seguidores de la famosa afirman sentirse ‘estafados’ ya que nunca les ha mostrado la verdad de sus curvas en redes, lo que ocasionó que más de 100.000 mil personas la dejaran de seguir en su Instagram oficial.

VEA TAMBIÉN → ¡Sin retoques! Las fotos de las curvas de Kim Kardashian que enloquecen las redes sociales

A raíz de que la prensa había expuesto fotos de Kim con todos los retoques requeridos gracias a Photoshop, en ese mismo día en la celebración del cumpleaños de su hermana donde fueron filtradas las fotos de su cuerpo sin edición, el diario Daily Mail, afirma que así mismo como la empresaria se ha encargado de editar su imagen, los medios de comunicación también lo han hecho.

En su defensa Kim Kardashian mostró su despreocupación y se pronunció a través de su Twitter: “Oh, ¿y preguntan por mí? … Estoy aquí sentada en la playa con mi cuerpo perfecto”. @KimKardashian

Oh and as for me you ask? ...I'm just sitting here on the beach with my flawless body