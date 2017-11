Kim Kardashian prefirió tomar un batido de sardina que hablar de los rumores de embarazo de sus hermanas

La celebridad Kim Kardashian estuvo este miércoles en el ya famoso programa del británico James Corden en el que participó del segmento llamado ‘Spill Your Guts or Fill Your Guts’, que sería algo como confiesa o come en español, y prefirió tomar un batido de sardina que hablar de los rumores sobre embarazo de sus hermanas Khloé y Kylie.

Las reglas del juego indican que si la persona no responde la pregunta, que usualmente suele ser incómoda, entonces debe comer lo que el otro participante le ponga al frente. En la mesa hay cosas como escorpión, saliva de pájaro, un huevo de mil años, lengua de vaca, entre otros.

Sin embargo, apenas James le preguntó si los rumores sobre embarazo de sus hermanas son ciertos o no, sin dudarlo Kim tomó un poco del batido.

YouTube / The Late Late Show with James Corden

Además, calificó a sus hermanas y a su madre de la mejor a la peor vestida.

La empresaria le preguntó a James Corden quién ha sido su peor invitado y aunque dijo que ya tenía el nombre en mente no lo iba a decir, por lo que tuvo que comerse un escorpión.

El presentador también le preguntó a Kim cuál es el hábito de su esposo el artista Kanye West en casa que desearía que él dejara de hacer a lo que ella respondió que él tiende a dormirse en cualquier lugar, lo que puede llegar a ser vergonzoso.

Redacción NTN24

