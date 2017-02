Kremlin desmiente contactos de asesores de Trump con la inteligencia rusa durante campaña presidencial

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, desmintió este miércoles que agentes de la inteligencia rusa mantuvieran contactos con asesores de la campaña presidencial de Donald Trump y otros de sus colaboradores más próximos, como denunció el martes el diario estadounidense The New York Times (NYT).

"Se trata de informaciones gaceteras que no se basan en ningún tipo de hechos. No creamos en informaciones despersonalizadas" que "citan cinco fuentes distintas pero no nombran a ninguna de ellas", dijo Peskov.

El portavoz del Kremlin tachó de "irrisorias" las fuentes del NYT y denunció que en las informaciones de los periodistas "es imposible distinguir la verdad de las falsedades".

"Quizás alguien tiene alguna información. Esperemos que llegue el tiempo de saber quiénes son y cuándo tuvieron lugar" los hechos que denuncian, agregó.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, argumentó que los contactos entre los asesores de la campaña de Trump y los diplomáticos rusos es algo normal, "regulado por las convenciones internacionales sobre las relaciones diplomáticas".

"Ya nada nos sorprende. Eso confirma una vez que asistimos a un gran juego político dentro" de Estados Unidos, subrayó.

El Servicio de Inteligencia Exterior (SVR, en sus siglas en ruso) apuntó a la "falta de pruebas" en las acusaciones del NYT, mientras que el exjefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), Nikolái Kovaliov, aseguró que ese tipo de contactos a nivel informal "serían imposibles".

"Los contactos informales son imposibles y los oficiales no pueden tener lugar por definición. Las personas en el equipo de Trump defienden intereses estadounidenses, por lo que ese tipo de contactos no tienen sentido", dijo Kovaliov.

El exjefe del FSB apuntó a "una guerra de información" iniciada por los medios estadounidenses contra el presidente de su país, "en la que parece todos los medios son buenos" para lograr su fin.

"Terminarán acusando al equipo de Trump de reunirse con los 'hackers' rusos que influyeron en los resultados de las elecciones. Creo que es siguiente paso", afirmó.

La relación de la campaña de Trump con la Rusia de Vladimir Putin sobrevoló los comicios a la Casa Blanca en todo momento ya que los demócratas consideraron que el Kremlin trató de ayudar al empresario neoyorquino a llegar al poder con sus "hackeos".

Según NYT, la filtración publicada por el rotativo forma parte de la investigación que lidera el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) a los vínculos entre los asesores de Trump y el Kremlin, así como al "hackeo" de información al aparato demócrata y a la campaña de Clinton.

Colaboración EFE