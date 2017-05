La canciller de Venezuela Delcy Rodríguez dijo que "el Caribe es escudo ante expansionismo imperial"

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró hoy que el Caribe es un "escudo de protección, frente al expansionismo imperial", en declaraciones en Barbados, donde participa en el Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias (Cofcor) de la Comunidad del Caribe (Caricom).



En declaraciones al canal Telesur, Rodríguez agregó que tanto su país como la organización caribeña están unidas y tienen "una historia común de resistencia".



Además recordó que Caricom, "al igual que Venezuela, respeta las leyes internacionales, respeta la soberanía y el principio de autodeterminación de los pueblos".



El Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias del Caricom celebra hoy su segunda y última jornada a puerta cerrada.



Por otro lado, Rodríguez calificó de "descabellada" la petición de Estados Unidos de abordar la crisis venezolana en el Consejo de Seguridad de la ONU.



"Era una maniobra publicitaria para reforzar el papel de uno de sus empleados más ineptos, -el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro", opinó.



A su vez, indicó que la respuesta fue que "Venezuela no es tema, no representa un problema para la paz y la región. Estados Unidos salió derrotada en sus pretensiones".



Asimismo, la canciller Venezuela también se refirió a la oposición en su país, de la que dijo que trabaja en conjunción con Estados Unidos de una manera "vil" y "apátrida".



Por último y en relación a las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), opinó que se tomarán "acciones diplomáticas".



En la primera sesión celebrada ayer en Bridgetown, capital de Barbados, el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias (Cofcor), Louis Straker, dijo que el Caricom no abandonará al pueblo venezolano frente a la situación que vive el país suramericano.



En su mensaje de apertura de la XX reunión del Cofcor, Straker mostró su preocupación sobre la situación que se vive actualmente en Venezuela y afirmó estar "ansioso" para que regrese "la paz y la estabilidad" en ese país.



Straker, también ministro de Asuntos Exteriores de San Vicente y las Granadinas y saliente presidente de Cofcor, reafirmó que "la democracia está vigente y estable" en Venezuela, por lo que el Caricom tiene la intención de asegurarse de que siga así.

Colaboración con EFE

