Los responsables del canal de Youtube "Pero Tenemos Patria" subieron a la red social un video de la canción que los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela desean que los venezolanos escuchen y atiendan de cara a las elecciones regionales del próximo 15 de octubre.

La canción titulada "No votes" utiliza una fuerte dosis de sarcasmo para invitar a los opositores a no votar y así facilitar la victoria de los candidatos del Psuv.

VEA TAMBIÉN: Jóvenes venezolanos en Londres encaran al canciller Arreaza ante crisis y abandono del país

Con esta iniciativa que se hizo viral en las redes sociales "Pero Tenemos Patria" busca despertar a los votantes opositores y abrir la conciencia dentro del sector abstencionista del país para que salgan a participar en las regionales del próximo 15 de octubre.

Cuando estamos a escasos días para el proceso electoral, la oposición venezolana informó que la intención de voto estaría creciendo por lo que realiza un llamado a los venezolanos a votar masivamente y garantizar la victoria de sus candidatos.

RELACIONADO: Guardia Nacional trató de impedir paso de Ramos Allup al estado Aragua

"El Psuv no tiene votos pero contamos contigo, desganado y confundido, comiendo helado, deprimido, no se trata de ganar, sino de que tu no compitas", es la primera estrofa de la canción que deja al descubierto el por qué la campaña oficialista tiene como objetivo generar la no participación dentro del electorado.

La canción que el Psuv quiere que escuches https://t.co/N9SwZw6wdt pic.twitter.com/NIHMGEaF6g — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) October 10, 2017

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve