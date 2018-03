Cantante Rihanna arremetió contra la red social Snapchat por trivializar la violencia doméstica

Rihanna se pronunció a través de su cuenta de Instagram luego de que la red social Snapchat publicara un anuncio interactivo titulado “¿Qué prefieres?”, en el que ponía a elegir a sus usuarios entre “abofetear a Rihanna o pegarle a Chris Brown”. Snapchat recordó de esta manera el episodio que vivió la cantante y su entonces novio, en el que él le golpeó la cara en 2009.

La cantante de Barbados publicó una historia en su cuenta de Instagram (@badgalriri) rechazando lo ocurrido.

"Snapchat, saben que no son mi aplicación favorita, pero estoy intentando entender el motivo de este desastre. Me gustaría llamarlo ignorancia, pero sé que no son tan tontos. Gastaron demasiado dinero en animar algo que intencionadamente avergonzaría a las víctimas de violencia doméstica e hicieron una broma sobre ello", dijo.

"Esto no tiene nada que ver con mis sentimientos personales, porque ya no queda mucho de ellos, pero todas las mujeres, niños y hombres que han sido víctimas de violencia doméstica en el pasado y sobre todo los que todavía no han salido de ella ¡Nos han decepcionado! Deberían sentir vergüenza”, agregó Rihanna.

Los seguidores de la artista no tardaron en apoyarla y calificaron la publicidad como ofensiva. La artista hizo un llamado a sus fans, los invitó a boicotear la aplicación y a eliminarla de sus celulares.

Por su parte, un portavoz de Snapchat declaró ante un medio estadounidense que la pieza publicitaria fue “aprobada por equivocación”. Además, el representante de la compañía agregó que "el anuncio es repugnante y no debió aparecer en nuestra app. Lo sentimos mucho por haber cometido el terrible error de que se colara en nuestro proceso de revisión”.

Estas excusas por parte de la red social no evitaron que cientos de usuarios eliminaran la aplicación de sus celulares.

Redacción NTN24

