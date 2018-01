Canadá saluda las sanciones de la Unión Europea contra funcionarios venezolanos: “No se tolerará más abusos del régimen de Maduro”

El departamento de política exterior de Canadá aplaudió este lunes las sanciones que la Unión Europea (UE) adoptó contra funcionarios del gobierno de Venezuela, en este sentido afirmaron a través de su cuenta en la red social Twitter que “la comunidad internacional no tolerará más abusos del régimen de Maduro”.

Los representantes políticos canadienses también señalaron que apoyan la defensa de la democracia y los derechos humanos.

Es preciso recordar que los cancilleres de la Unión Europea adoptaron este lunes formalmente sanciones contra responsables del "deterioro" de la situación en la Venezuela de Nicolás Maduro.

