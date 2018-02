"La creciente presencia de Rusia en la región es alarmante": secretario de Estado de EE. UU. en su gira por Latinoamérica

El secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson, alertó a los países latinoamericanos durante su visita al a región sobre la “presencia creciente” de China y Rusia en Suramérica.

"La creciente presencia de Rusia en la región también es alarmante", dijo al tiempo que denunciaba que el Gobierno ruso vende armas a “regímenes (…) que no comparten ni respetan el proceso democrático”.

"América Latina no necesita nuevos poderes imperiales que solo buscan beneficiar a su propia gente (…) El modelo de desarrollo liderado por el Estado de China recuerda al pasado. No tiene que ser el futuro del hemisferio", agregó.

"Con Estados Unidos tienen un socio multidimensional, uno que beneficia a ambos lados", dijo Tillerson, quien también lazó -antes de emprender su primera gran gira por la región- la estrategia del Gobierno del presidente de EE. UU., Donald Trump, para las Américas.

Tillerson recordó que "los gobiernos que rinden cuentas a su pueblo también aseguran su soberanía frente a posibles depredadores".

Colombia y Venezuela entre los temas a tratar

El secretario de Estado de EE. UU. dijo previamente sobre que Colombia que “ha sido uno de nuestros principales socios en la región, siguiendo décadas de una lucha interna con las FARC. Colombia ha encontrado un camino hacia la paz. Continuamos apoyando esta paz sostenible pero los retos permanecen. Colombia es el mayor productor de Cocaína y la fuente de 92 % de la cocaína que se atrapa en EE. UU.”

“El año pasado, y con el apoyo de EE. UU., Colombia erradicó 130.000 acres de plantación de coca. El mayor número desde el año 2010”, agregó.

Sobre el Venezuela refirió que “la gran tragedia es que aunque Venezuela podría ser uno de los países más prósperos de la región es uno de los más pobres del mundo".

“El crecimiento del PIB en 2004 era de 18 %, 10 años después es prácticamente un negativo 4 %”, puso de ejemplo el secretario de Estado de EE. UU.

“Las reservas de petróleo solamente se reservan para algunas élites. Es una consecuencia que sufren estas personas en el país, tienen hambre, no reciben la atención médica que necesitan con desesperación y los venezolanos se mueren de malnutrición y enfermedades”, resaltó.

"En la historia de Venezuela y los países de América del Sur, muchas veces los militares son agentes de cambio cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no pueden servir al pueblo", afirmó Tillerson. "Si este será el caso o no, no lo sé".

El secretario de Estado de EE. UU. comenzó este jueves un viaje por Latinoamérica que lo llevará a México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica.

