Crisis económica, política y social de Venezuela también afecta a los deportistas en las Grandes Ligas

En el periódico New York Times el periodista James Wagner realizó un reportaje donde reseña las diferentes opiniones de los Grandes Ligas venezolanos sobre sus preocupaciones por cómo viven sus familiares en un país donde la inseguridad reina en las calles y el desabastecimiento esta presenta en la mayoría de los anaqueles de los supermercados.

“Cinco años después de haber sido secuestrado brevemente en Venezuela en su país natal, el receptor de los Tampa Bay Rays, Wilson Ramos finalmente consiguió el papeleo necesario para que su familia pudiera vivir con él en Estados Unidos. Carlos Carrasco, un lanzador venezolano de los Cleveland Indians, aprobó la prueba para obtener la ciudadanía estadounidense en agosto y ha pasado varios años sin regresar a su país” comienza el texto.

Desde que el presidente de la República ordenó en el año 2015 que para ingresar al país se necesita visa, coloca en aprietos a las estrellas del deportes y a los reclutadores porque no pueden llevarse al talento y luego ellos no pueden devolverse a su país de origen.

“Sabemos lo bella que es Venezuela y lo mal que ha sido tratada”, dijo Miguel Montero receptor de los Chicago Cubs. “Como venezolano me duele porque tienes a tu familia y a tus amigos de la infancia allí, y no puedes verlos. Afortunadamente, tenemos la bendición de haber ganado dinero en el béisbol, pero muchos no tienen la misma suerte”.

Aunque el béisbol es el orgullo de Venezuela ha sido maltratado debido al caos político, económico y social por la que atraviesa el país.

El periodista comenta que no todos los jugadores colaboraron para la realización de su reportaje debido a que tenían miedo que los colocaran en alguna posición política. “Tanto los que hablaron como los que no, de alguna manera están alejados del caos de su país natal” resaltó James Wagner.

A pesar de la distancia los deportistas hacen lo que se encuentra en sus manos para poder ayudar a sus familiares. “Utilizan diversas formas para enviarle dinero y suministros básicos a sus familiares y amigos, a veces le piden a la gente que visita el país que lleven los artículos. Sin embargo, viajar puede ser agotador; incluso los ciudadanos venezolanos han tenido dificultades para entrar y salir del país. Los secuestros son uno de los peligros que los jugadores experimentan cuando están en Venezuela”, reza el artículo.

Pero ellos no solo piensan en sus allegados, quieren aportar al deporte venezolano para que los niños puedan jugar en condiciones y con todos los implementos necesarios, desde organizar clínicas de béisbol para niños como recolectar kit de juego.

“Tengo fe, como todos los venezolanos de que las cosas van a cambiar”, afirmó José Lobatón receptor de los Washington Nationals.

