La historia de dos “rocheleros” que por la crisis venezolana tuvieron que trabajar como pintores u hoteleros en EE. UU.

Luego de dedicar años al humor en Venezuela, en varios programas, pero uno de los más recordados la “Radio Rochela” que transmitía RCTV, canal cerrado por Hugo Chávez, muchos han sido los actores que huyeron del país en busca de oportunidades y tuvieron que aprender a pasar de la fama a trabajos domésticos o que nunca imaginaban hacer.

Uno de estos casos es el de Alexandro Noguera, conocido por personificar a Charly Mata, en entrevista con Luis Chataing aseguró que en Estados Unidos ha tenido que trabajar como pintor, “no es lo que quiero, pero si tengo que hacerlo, hay que hacerlo, yo he tenido que hacer cosas en este país que jamás me imaginé, he tenido que salir a trabajar con gente a pintar una casa, lamentablemente me tocó”.

Por su parte, Juan Carlos Barry, el famoso “machazo”, ahora tiene que desempeñarse como supervisor de recepción en un hotel norteamericano, pese a que afirma que es un cambio radical detalla que “tienes que aprender a hacer otras cosas, aquí lamentablemente no puedes vivir del humor, puedes vivir pero no sobrevivir”.

Barry añadió que “mi posición aquí de humildad cachetea a mucha gente, bofetea a muchos artistas que lamentablemente no quieren reconocer que hay que hacer otras cosas fueras de Venezuela, no importa, el trabajo dignifica, seas taxista de Uber, vendas perro calientes, arregles flores pasees perros, eso no importa”

Tanto Barry como Noguera no pierden la fe en que Venezuela volverá a ser un gran país y demuestran estar dispuestos a regresar a regalar carcajadas, como lo hicieron tiempo atrás.

Redacción NTN24 Venezuela

