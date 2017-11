La insólita explicación de un candidato oficialista a la supuesta disminución de delitos

Pablo Alvarado, candidato oficialista a la alcaldía del municipio Infante en Guárico sostuvo el martes que los índices de inseguridad en el país han disminuido porque no hay dinero en las calles.

Durante una entrevista concedida a Globovisión, el abanderado del Psuv causó estupor incluso en el presentador quien le pidió que explicara su punto de vista.

Frente a las cámaras dijo que las afirmaciones del ministro Néstor Reverol sobre la disminución de los índices delictivo en 30 % son ciertas “porque cómo un mala conducta va a robar un banco si no hay efectivo, no hay comida, esa no es la prioridad en Valle de la Pascua, ahorita lo es el agua y la falta de alimentos”.

Agregó que según sondeos consultados, los delincuentes actualmente están robando alimentos y cuando ingresan a una vivienda y no hay, “prefieren ir a producir al campo, volver al trabajo”.

