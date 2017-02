La melancólica despedida de Luis Chataing tras 25 años de radio: “Los momentos para el humor son muy escasos en Venezuela”

El polémico locutor y presentador venezolano, Luis Chataing, se despidió este martes 7 de febrero de su programa De Nuevo en la Mañana que se transmite por Onda 107.9FM.



Chataing dijo que la decisión no se debió a problemas de censura u autocensura, pese a las públicas confrontaciones que ha tenido con el Gobierno debido a las sátiras y críticas que hizo a lo largo de sus programas y que resultaban cada vez más incómodas para el régimen.



Reveló que al momento de viajar “la única condición que puse fue irme estando aquí tan presente como fuera posible y no lo logré, no logré mantener el dinamismo que este programa tuvo en los inicios. Esa es la única razón por la cual voy a dejar este programa”.



Explicó que se trató de la dificultad que tenía para seguir llevando el espacio estando fuera de Venezuela de donde decidió emigrar por la inseguridad. “Jamás me perdonaría yo la muerte de alguno de mis hijos, así que si puedo evitar toda circunstancias lo hago, tuve que vencerme a mí mismo y me vi obligado a separarme de mi país y tanto amo”.



Luis Chataing agregó que había planeado su despedida para el viernes, pero no quiso seguir prolongando una agonía que calificó como “dolorosa”, dado el cariño que tiene a su oficio y a su público. “Para mí la radio es como caminar, es como respirar”, dijo.



Además hizo algunas reflexiones y envió un mensaje a personajes de la política. “Mi razón de hacer radio desde un principio fue entretener (…) hace 25 años un programa apolítico era una opción. El tiempo fue pasando y con esta Venezuela de hoy en día el tema ciudadano me fue apretando el corazón y el alma, y me obligó a ir transformando la misión”.



“Tengo una dificultad muy grande para hacer este programa, los momentos para el humor son muy escasos, al menos en mi capacidad para transmitirlo. Además la distancia en la que me encuentro no ayuda. La Venezuela que tristemente hoy tenemos no se parece en nada a la Venezuela que palpita en nuestros corazones”.



En este punto se dirigió al preso político de Voluntad Popular, Leopoldo López, a su familia, y al presidente Nicolás Maduro. “Leopoldo; vas a salir de ahí. Lilian; fuerza. Antonio, vas a salir de ahí. A todos los presos políticos les digo; es imposible dejar a Venezuela en estas condiciones en las que ese encuentra. Maduro; las cosas cambian, el mundo gira, la justicia llegará” y remató con un “hasta pronto”.



Luis Chataing seguirá junto al público venezolano a través de las redes sociales.

