La mofa de Diosdado Cabello tras conocerse la renuncia de Pedro Pablo Kuczynsky

De manera muy irónica, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reaccionó a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynsky a la presidencia de Perú.

El constituyente sostuvo que el ex mandatario no tiene capacidad moral. "¿Ahora quien dirigirá al Grupo de Lima? Estas cosas me ponen triste", preguntó en su cuenta en twitter.

Ya va, si Pedro Pablo Kuczynky decidió renunciar, ante su incapacidad moral, me pregunto: quién le moverá la colita al jefe del imperialismo en Lima?. Que pena con ese señor. Otra pregunta: y ahora quién dirigirá el grupo de grima? Estas cosas me ponen triste!! jijiji — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 21 de marzo de 2018

Tengo otra pregunta inocente: qué pasa si yo estoy organizando una fiesta, sarao o reunión, no digo cumbre porque me da pena, y de repente me dicen tu no puedes ir?, Q hago?: me llego de arrocero, llamo a un comodín, denuncio a maduro? Espero respuestas por favor, sigo muy triste — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 21 de marzo de 2018

Redacción NTN24 Venezuela

