"La Santa Sede no quiere seguir con el diálogo cuando el Gobierno no ha cumplido con los acuerdos": Monseñor Ovidio Pérez Morales

El arzobispo emérito Ovidio Pérez Morales dijo que “implícitamente es una toma de decisión, de que la Santa Sede no quiere seguir con el diálogo cuando el Gobierno no ha cumplido con los acuerdos”.

En entrevista con Unión Radio, el sacerdote afirmó que "Es una posición firme de no continuar con una cosa que el Gobierno mantiene como una opereta, yo siempre le he colocado comillas al diálogo, porque es un diálogo que persigue a la oposición, mientras se mantienen sentados, sin embargo eso no excluye que continúen con las conversaciones. Si el Ejecutivo cumpla las condiciones y se abre a exigencias legítimas de la oposición, así como a medidas humanitarias”, precisó.

Redacción NTN24

