La UE dice que Constituyente no puede ser parte de la solución en Venezuela

La Asamblea Constituyente elegida en Venezuela "no puede ser parte de la solución", declaró este lunes a Unión Europea (UE), que condenó el "desproporcionado" uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante la jornada de votación.



"Una Asamblea Constituyente, elegida en condiciones dudosas y con frecuencia circunstancias violentas no puede ser parte de la solución. Ha aumentado la división y deslegitimará más las instituciones elegidas democráticamente en Venezuela", dijo en un comunicado un portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE.

El servicio dirigido por la alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, incidió en que "Venezuela tiene instituciones legítimas y elegidas democráticamente cuyo papel es trabajar juntas y encontrar una solución negociada a la actual crisis".



"El Presidente y el Gobierno tienen una responsabilidad especial para restaurar el espíritu de la Constitución y restablecer la confianza perdida por su intento de establecer instituciones paralelas divisorias", insistieron en el comunicado.



Por su parte, la Comisión Europea "tiene grandes dudas sobre si el resultado de las elecciones puede ser reconocido", dijo la portavoz del Ejecutivo comunitario Mina Andreeva en la rueda de prensa diaria de la institución.



La portavoz indicó que "Mogherini está trabajando en una respuesta conjunta de la UE que cubre" la cuestión de la posibilidad de sanciones, como pedía España si estos comicios llegaban a celebrarse.



Colombia, Argentina, Perú, Panamá, México, Costa Rica y Paraguay, entre otros países, han anunciado que no reconocerán los resultados de las elecciones celebradas ayer para configurar la Asamblea Constituyente destinada a redactar una nueva Carta Magna para Venezuela, un proceso impulsado por el Gobierno chavista y rechazado por la oposición que ha dado lugar a semanas de enfrentamientos.

La Unión Europea lamentó también la "violencia y agitación" y condenó "el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad" en una jornada de votación en la que fallecieron diez personas, según la versión oficial venezolana.



"El Gobierno de Venezuela tiene la responsabilidad de garantizar el respeto al Estado de derecho y los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente", afirmó la portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE.



Asimismo, defendió que la Unión Europea "continuará buscando alivio urgente" para los venezolanos y "promoviendo una solución política a la crisis".



"Los eventos de las últimas 24 horas han aumentado las preocupaciones de la Unión Europea por el futuro de la democracia en Venezuela", insistió la diplomacia europea.



Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, aseguró que la institución no reconocerá la Asamblea Constituyente y consideró que "la Comunidad internacional no puede seguir callada frente a tantos muertos en Venezuela".



"Está muy claro que el régimen actual se está aferrando al poder. La voluntad del pueblo es cambiar de régimen. Por eso es necesario ir a elecciones ya", añadió.



Tajani consideró que "es un día triste para la democracia en Venezuela, en América Latina y en el mundo ya que se están violando tratados internacionales".



Afirmó que esta votación "va en contra de la voluntad del pueblo y no es la solución a los graves problemas de confrontación política y crisis humanitaria que asolan al país".



Asimismo avanzó que consultará con los grupos políticos de la Eurocámara la posibilidad de enviar una delegación al país para evaluar la situación.

Colaboración EFE

